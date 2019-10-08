Соперник Усика провалил допинг-тест, Устинов согласился на бой с украинцем

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Соперником бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика может стать россиянин Александр Устинов.
Соперник Усика провалил допинг-тест, Устинов согласился на бой с украинцем
  • © Matt Wilkinson/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Нам предложили провести поединок с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали боя. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Устинова. Александр находится в великолепной форме», — приводит слова промоутера Устинова Владимира Хрюнова РИА Новости.

Александр Усик должен был встретиться 12 октября в Чикаго с голландцем Тайроном Спонгом, однако тот провалил допинг-тест. Украинец должен провести свой первый бой после перехода в тяжёлую весовую категорию.

Ранее сообщалось, что Ковалёв назвал будущего соперника олигархом.

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