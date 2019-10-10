Самолёт с молодёжной сборной Польши приземлился в Челябинске вместо Екатеринбурга

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Самолёт, на котором находились футболисты молодёжной сборной Польши, приземлился в Челябинске вместо Екатеринбурга.
Самолёт с молодёжной сборной Польши приземлился в Челябинске вместо Екатеринбурга
  • РИА Новости

«Самолёт с молодёжной сборной Польши недавно приземлился. Всё хорошо, все здоровы. Аэропорт принял их безо всяких проблем», — приводит слова пресс-службы челябинского аэропорта «Чемпионат».

Польская команда направлялась в Екатеринбург на матч с молодёжной сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Из-за аварийной посадки Ан-12 «Госавиации» в Кольцове аэропорт не смог принять самолёт с польскими спортсменами.

Встреча Россия — Польша должна состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало — в 17:00 мск. 

Ранее сообщалось, что в самолёт клуба НБА «Сакраменто Кингз» ударила молния.

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