Самолёт с молодёжной сборной Польши приземлился в Челябинске вместо Екатеринбурга

Самолёт, на котором находились футболисты молодёжной сборной Польши, приземлился в Челябинске вместо Екатеринбурга.

«Самолёт с молодёжной сборной Польши недавно приземлился. Всё хорошо, все здоровы. Аэропорт принял их безо всяких проблем», — приводит слова пресс-службы челябинского аэропорта «Чемпионат».

Польская команда направлялась в Екатеринбург на матч с молодёжной сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Из-за аварийной посадки Ан-12 «Госавиации» в Кольцове аэропорт не смог принять самолёт с польскими спортсменами.

Встреча Россия — Польша должна состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что в самолёт клуба НБА «Сакраменто Кингз» ударила молния.