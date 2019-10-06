В самолёт клуба НБА «Сакраменто Кингз» ударила молния

В частный самолёт, принадлежащий клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», ударила молния.

Как сообщает обозреватель ESPN Марк Джей Спирс в Twitter, в самолёт клуба НБА «Сакраменто» ударила молния во время плановой остановки в Англии. Воздушное судно направлялось из Индии в США, где клуб сыграл предсезонный матч с «Индианой Пейсерз».

По информации источника, речь идёт о самолёте, на котором летели генеральный менеджер команды Владе Дивац и владелец франшизы Вивек Ранадиве. Баскетболисты передвигались на другом авиалайнере.

Ранее «Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА.