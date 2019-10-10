Жена тренера «Зенита» Семака заявила о намерении усыновить ещё одного ребёнка

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Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, заявила, что планирует усыновить ещё одного ребёнка.
Жена тренера «Зенита» Семака заявила о намерении усыновить ещё одного ребёнка
  • РИА Новости

«Путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребенка. Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья», — приводит слова Анны Семак «Собака.ru»

На данный момент Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне сине-бело-голубые под его руководством стали чемпионами России по футболу.

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