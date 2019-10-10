Жена тренера «Зенита» Семака заявила о намерении усыновить ещё одного ребёнка
- РИА Новости
«Путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребенка. Знаю одно: он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья», — приводит слова Анны Семак «Собака.ru»
На данный момент Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне сине-бело-голубые под его руководством стали чемпионами России по футболу.
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