Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Загитовой
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«Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду. Общаемся ли мы? Да, бывает. Зову ли Алину на хоккей? Всё вам расскажи», — приводит слова спортсмена Sport24.
По его словам, они являются просто знакомыми, а история, которая появилась в СМИ после Олимпиады, что они являются парой, является ложью.
«Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием», — сказал Капризов.
Капризов так же является Олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане, как и Загитова.
Ранее Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ.