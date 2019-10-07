Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Загитовой

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Девчонка молодец, выиграла Олимпиаду. Общаемся ли мы? Да, бывает. Зову ли Алину на хоккей? Всё вам расскажи», — приводит слова спортсмена Sport24.

По его словам, они являются просто знакомыми, а история, которая появилась в СМИ после Олимпиады, что они являются парой, является ложью.

«Стараюсь за всеми видами спорта следить, в том числе и за фигурным катанием», — сказал Капризов.

Капризов так же является Олимпийским чемпионом 2018 года в Пхёнчхане, как и Загитова.

Ранее Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ.