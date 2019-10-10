Фергюсон грубо ответил менеджеру Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отреагировал на слова в свой адрес со стороны Али Абдель-Азиза, представляющего интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Опять кто-то пытается привлечь внимание. Ты набивался мне в друзья, пока я не поставил тебя на место», — написал спортсмен в своём Twitter.

Он отметил, что Абдель-Азиз не является его агентом, поэтому пусть даже не пытается вставать на его пути.

«Из-за подобных твоих слов я изувечу твоего Хабибера, так что держись. Это командная работа. И я веду счёт», — резюмировал Фергюсон.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова. 29 сентября Фергюсон анонсировал свой следующий бой.

Ранее тренер Нурмагомедова заявил, что россиянин уничтожит Фергюсона.