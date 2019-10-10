Тренер Нурмагомедова: Хабиб уничтожит Фергюсона

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке своего подопечного с американцем Тони Фергюсоном.
Тренер Нурмагомедова: Хабиб уничтожит Фергюсона
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«Тони попытается перевести в партер. С этой позиции он станет работать локтями и попытается выйти на болевой или удушающий приём. Но считаю, что Фергюсон, помимо рассечений от ударов локтем, ничего не сможет сделать с Хабибом», — сказал Мендес на YouTube-канале AKA Fight News

При этом он заявил, что считает великими бойцами обоих спортсменов.

«Хабиб уничтожит Тони», — добавил Мендес.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова. 29 сентября Фергюсон анонсировал свой следующий бой.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй вызвал на бой Нурмагомедова.

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