Тренер Нурмагомедова: Хабиб уничтожит Фергюсона

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке своего подопечного с американцем Тони Фергюсоном.

«Тони попытается перевести в партер. С этой позиции он станет работать локтями и попытается выйти на болевой или удушающий приём. Но считаю, что Фергюсон, помимо рассечений от ударов локтем, ничего не сможет сделать с Хабибом», — сказал Мендес на YouTube-канале AKA Fight News.

При этом он заявил, что считает великими бойцами обоих спортсменов.

«Хабиб уничтожит Тони», — добавил Мендес.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова. 29 сентября Фергюсон анонсировал свой следующий бой.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй вызвал на бой Нурмагомедова.