«Ванкувер» пошутил над хоккеистом «Лос-Анджелеса» Ковальчуком

Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» отреагировала на эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2), в котором российский форвард гостей Илья Ковальчук неудачно сыграл в обороне.

В одном из эпизодов Ковальчук перевёл шайбу коньком в собственные ворота.

Тем не менее гол был засчитан на форварда «Кэнакс» Джей Ти Миллера.

«Этот гол не запишут на Ковальчука, но эта шайба точно принадлежит ему», — написано в Twitter «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ.