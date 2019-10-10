«Ванкувер» пошутил над хоккеистом «Лос-Анджелеса» Ковальчуком
- Reuters
В одном из эпизодов Ковальчук перевёл шайбу коньком в собственные ворота.
Тем не менее гол был засчитан на форварда «Кэнакс» Джей Ти Миллера.
«Этот гол не запишут на Ковальчука, но эта шайба точно принадлежит ему», — написано в Twitter «Ванкувера».
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ.
It won't go down as Kovalchuk's goal, but it definitely was 🤣— Vancouver Canucks (@Canucks) October 10, 2019
Miller is the fourth #Canucks player with a 🚨 tonight! pic.twitter.com/dwxSbtg3ry