«Ванкувер» пошутил над хоккеистом «Лос-Анджелеса» Ковальчуком

Короткая ссылка
Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» отреагировала на эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (8:2), в котором российский форвард гостей Илья Ковальчук неудачно сыграл в обороне.
«Ванкувер» пошутил над хоккеистом «Лос-Анджелеса» Ковальчуком
  • Reuters

В одном из эпизодов Ковальчук перевёл шайбу коньком в собственные ворота.

Тем не менее гол был засчитан на форварда «Кэнакс» Джей Ти Миллера.

«Этот гол не запишут на Ковальчука, но эта шайба точно принадлежит ему», — написано в Twitter «Ванкувера».

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить