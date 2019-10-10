Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Вашеком Поспишилом в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

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Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:5 в пользу четвёртой ракетки мира. В 1/4 финала Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. Ранее Карен Хачанов уступил Фоньини в третьем круге турнира ATP в Шанхае.