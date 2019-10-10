Хачанов уступил Фоньини в третьем круге турнира ATP в Шанхае

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

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Встреча продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 5:7. В четвертьфинале Фоньини сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с канадцем Вашеком Поспишилом. Ранее Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тяньцзине.