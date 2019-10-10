Чеферин объяснил, зачем УЕФА решил создать третий еврокубок

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка — Лиги конференций Европы.

«Полагаю, этот турнир получится очень интересным. Он будет называться Лига конференций Европы. Для чего он нужен? Концепция в том, чтобы задействовать больше регионов, команды из которых затем смогут подняться и заявить о себе», — сказал функционер в интервью RT.

По его словам, турнир является полноценным и позволит некоторым командам подняться выше в рейтинге УЕФА. Он также отметил, что турнир позволит организации начать сотрудничество с новыми локальными спонсорами.

«Небольшим странам… Хотя и большим, как, например, Россия, нужно проводить больше международных матчей. Ведь они позволяют получать гораздо большие доходы, сотрудничать с более крупными спонсорами, что даёт возможность вкладывать больше средств в молодёжный футбол и в развитие спорта. Полагаю, этот турнир получится очень интересным», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее глава УЕФА пообещал, что все билеты на Евро-2020 будут распроданы.