Чеферин объяснил, зачем УЕФА решил создать третий еврокубок

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка — Лиги конференций Европы.
Чеферин объяснил, зачем УЕФА решил создать третий еврокубок
  • Reuters

«Полагаю, этот турнир получится очень интересным. Он будет называться Лига конференций Европы. Для чего он нужен? Концепция в том, чтобы задействовать больше регионов, команды из которых затем смогут подняться и заявить о себе», — сказал функционер в интервью RT.

По его словам, турнир является полноценным и позволит некоторым командам подняться выше в рейтинге УЕФА. Он также отметил, что турнир позволит организации начать сотрудничество с новыми локальными спонсорами.

«Небольшим странам… Хотя и большим, как, например, Россия, нужно проводить больше международных матчей. Ведь они позволяют получать гораздо большие доходы, сотрудничать с более крупными спонсорами, что даёт возможность вкладывать больше средств в молодёжный футбол и в развитие спорта. Полагаю, этот турнир получится очень интересным», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее глава УЕФА пообещал, что все билеты на Евро-2020 будут распроданы.

 

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