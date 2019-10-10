Страдающий от лейкемии тренер «Болоньи» Михайлович обратился к болельщикам

Главный тренер итальянской «Болоньи», в настоящее время борющийся с лейкемией, поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

«Вы придаёте мне так много сил. Жаль, что я не могу быть вместе с вами, но я недавно вышел из больницы и хотел провести время с женой и детьми. Надеюсь, вы отнесётесь с пониманием. Я хотел поблагодарить болельщиков и клуб за всё, что вы сделали для меня. За все моменты, когда вы были рядом со мной и давали мне столько сил в это необычное время. Я борюсь со своей болезнью, но уверен, что всё идёт хорошо. Я выиграю эту битву благодаря вам и любви моей семьи», — цитирует Михайловича Football Italia.

8 октября сербский специалист покинул больницу после второго курса химиотерапии.

Ранее сообщалось, что тренер «Болоньи» Михайлович получил разрешение врачей на возобновление работы.