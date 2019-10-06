CМИ: Тренер «Болоньи» Михайлович получил разрешение врачей на возобновление работы

Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович, борющийся с лейкемией, получил разрешение врачей вернуться на тренерский мостик.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, накануне прошедший второй курс химиотерапии, получил разрешение врачей вернуться к работе. Наставник сможет руководить своей командой в матче седьмого тура Серии А с «Лацио», который состоится 6 октября в 16:00 мск.

У 50-летнего сербского специалиста летом 2019 года была обнаружена лейкемия.

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