Рэмси поделился мнением о Роналду

Валлийский новичок туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси назвал звёздного партнёра по команде Криштиану Роналду обычным парнем.

«Он, как и остальные игроки «Ювентуса», был очень гостеприимным, когда я пришёл в команду. Конечно, Роналду — один из величайших футболистов, но в жизни он обычный парень. Он сразу ломает лёд, заставляя вас чувствовать, будто вы разговариваете с кем-то другим. В клубе царит семейная атмосфера. Все желают одного — выигрывать матчи и трофеи. Все мотивированы и сосредоточены на основной цели», — цитирует Рэмси The Sun.

Напомним, летом Рэмси перешёл в «Ювентус» в статусе свободного агента после окончания контракта с лондонским «Арсеналом».

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