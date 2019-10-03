Капелло рассказал, как «Ювентус» пытался арендовать Месси

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, как итальянский футбольный клуб предпринимал попытку арендовать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Я впервые встретил Месси на Кубке Гампера, когда ему было 16 лет. Когда он вышел на поле, болельщики бурно приветствовали его. Я подошёл и спросил Райкарда, не одолжит ли он его нам», — цитирует Капелло Football Italia.

По его словам, у испанского коллектива тогда возникла проблема с тремя игроками, у которых отсутствовали паспорта Евросоюза. Тем не менее Райкард заявил, что «Барселона» найдёт способ заявить Месси.

Капелло возглавлял «Ювентус» с 2006 по 2008 год. Итальянский специалист также известен по работе со сборной России.

Ранее вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что сине-грантовым всегда легче, когда Месси на поле.