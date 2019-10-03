Капелло рассказал, как «Ювентус» пытался арендовать Месси

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Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Фабио Капелло рассказал, как итальянский футбольный клуб предпринимал попытку арендовать нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Капелло рассказал, как «Ювентус» пытался арендовать Месси
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я впервые встретил Месси на Кубке Гампера, когда ему было 16 лет. Когда он вышел на поле, болельщики бурно приветствовали его. Я подошёл и спросил Райкарда, не одолжит ли он его нам», — цитирует Капелло Football Italia.

По его словам, у испанского коллектива тогда возникла проблема с тремя игроками, у которых отсутствовали паспорта Евросоюза. Тем не менее Райкард заявил, что «Барселона» найдёт способ заявить Месси.

Капелло возглавлял «Ювентус» с 2006 по 2008 год. Итальянский специалист также известен по работе со сборной России.

Ранее вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что сине-грантовым всегда легче, когда Месси на поле.

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