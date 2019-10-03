Тер Штеген: «Барселоне» всегда легче, когда Месси на поле
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«Вся команда рада, что Месси вернулся. Когда Лео выходит на поле, то делает всё возможное. Мы рады, что он провёл полный матч. С ним всегда легче», — приводит слова тер Штегена Marca.
Аргентинский нападающий вышел с первых минут в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с миланским «Интером». «Барселона», уступая по ходу встречи, одержала победу со счётом 2:1, а сам Месси отметился результативной передачей.
Тер Штеген также отметил игру нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, который оформил дубль в ворота «Интера».
«Суарес закрыл рты всем критикам. Он всегда на острие атаки, сосредоточен и выкладывается на все 100%», — добавил тер Штеген.
Ранее сообщалось, что дубль Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов.