Чакветадзе назвала смерть теннисиста Бирюкова ужасной трагедией
«Произошла ужасная трагедия. Новость о смерти теннисиста Михаила Бирюкова потрясла всех, это большая утрата. Он был светлым, красивым, добрым человеком. И он был единственным сыном замечательного наставника Ирины Киселёвой, у которой занимались многие спортсмены, в том числе и я», — написала Чакветадзе в Instagram.
Бирюков выступал на профессиональном уровне с 2009 года.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Бирюков скончался в возрасте 27 лет.