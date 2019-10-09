Чакветадзе назвала смерть теннисиста Бирюкова ужасной трагедией

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала смерть 27-летнего теннисиста Михаила Бирюкова.

«Произошла ужасная трагедия. Новость о смерти теннисиста Михаила Бирюкова потрясла всех, это большая утрата. Он был светлым, красивым, добрым человеком. И он был единственным сыном замечательного наставника Ирины Киселёвой, у которой занимались многие спортсмены, в том числе и я», — написала Чакветадзе в Instagram.

Бирюков выступал на профессиональном уровне с 2009 года.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Бирюков скончался в возрасте 27 лет.