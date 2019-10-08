СМИ: Российский теннисист Бирюков скончался в возрасте 27 лет
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Как сообщает kp.ru, спортсмен был обнаружен мёртвым в своей ванной.
Отмечается, что полиция проводит проверку.
Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой, начал свою профессиональную карьеру в 2009 году. На юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре теннисист завоевал серебряные медали в парном разряде.
Ранее сообщалось, что узбекский боец смешанного стиля Бекзод Нурматов скончался после поединка на турнире в Грозном.