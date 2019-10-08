СМИ: Российский теннисист Бирюков скончался в возрасте 27 лет

Короткая ссылка
Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр теннисист Михаил Бирюков скончался в Москве.
СМИ: Российский теннисист Бирюков скончался в возрасте 27 лет
  • © wikipedia.org

Как сообщает kp.ru, спортсмен был обнаружен мёртвым в своей ванной.

Отмечается, что полиция проводит проверку.

Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой, начал свою профессиональную карьеру в 2009 году. На юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре теннисист завоевал серебряные медали в парном разряде.

Ранее сообщалось, что узбекский боец смешанного стиля Бекзод Нурматов скончался после поединка на турнире в Грозном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить