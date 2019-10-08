СМИ: Российский теннисист Бирюков скончался в возрасте 27 лет

Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр теннисист Михаил Бирюков скончался в Москве.

Как сообщает kp.ru, спортсмен был обнаружен мёртвым в своей ванной.

Отмечается, что полиция проводит проверку.

Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой, начал свою профессиональную карьеру в 2009 году. На юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре теннисист завоевал серебряные медали в парном разряде.

Ранее сообщалось, что узбекский боец смешанного стиля Бекзод Нурматов скончался после поединка на турнире в Грозном.



