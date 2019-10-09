Вратарь сборной Шотландии назвал команду России фаворитом в отборочном матче ЧЕ-2020
- РИА Новости
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«Россия — довольно сильная команда. Они постараются доминировать по ходу матча. Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы этому противостоять. У нас есть определённые проблемы в защите. Тяжело, когда команда не побеждает. Надеемся, что мы сумеем наладить нашу игру и приобретём хорошую форму к поединкам Лиги наций», — сказал Маршалл.
Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября на стадионе «Лужники». Начало встречи — 21:45 мск.
Ранее главный тренер сборной Шотландии прокомментировал слова Дзюбы о журналистах.