Вратарь сборной Шотландии назвал команду России фаворитом в отборочном матче ЧЕ-2020

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Голкипер сборной Шотландии Дэвид Маршалл считает, что сборная России будет доминировать в матче с его командой в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2020 по футболу.
Вратарь сборной Шотландии назвал команду России фаворитом в отборочном матче ЧЕ-2020
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Россия — довольно сильная команда. Они постараются доминировать по ходу матча. Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы этому противостоять. У нас есть определённые проблемы в защите. Тяжело, когда команда не побеждает. Надеемся, что мы сумеем наладить нашу игру и приобретём хорошую форму к поединкам Лиги наций», — сказал Маршалл.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября на стадионе «Лужники». Начало встречи — 21:45 мск.

Ранее главный тренер сборной Шотландии прокомментировал слова Дзюбы о журналистах.

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