Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал слова Дзюбы о журналистах
- РИА Новости
«Артём высказался отлично. У вас была такая же ситуация. Вам удалось её переломить, теперь вся страна болеет за вас. Надеемся, что и нам удастся сделать то же самое — вернуть доверие болельщиков», — сказал Кларк на пресс-конференции.
Отборочный матч чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Время начала встречи — 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Черчесов и Дзюба высказались о матче с Шотландией, решении турнирных задач и вызове Соболева.