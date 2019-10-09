Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал слова Дзюбы о журналистах

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк поддержал критику капитана российской команды Артёма Дзюбы в адрес шотландских журналистов, который удивился их отношению к родной команде.

«Артём высказался отлично. У вас была такая же ситуация. Вам удалось её переломить, теперь вся страна болеет за вас. Надеемся, что и нам удастся сделать то же самое — вернуть доверие болельщиков», — сказал Кларк на пресс-конференции.

Отборочный матч чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Время начала встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Черчесов и Дзюба высказались о матче с Шотландией, решении турнирных задач и вызове Соболева.