СМИ: Погибшую чемпионку России по кикбоксингу обокрала подруга

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Пропали вещи бывшей чемпионки России Фатимы Жагуповой, которая погибла в августе в Крыму.
СМИ: Погибшую чемпионку России по кикбоксингу обокрала подруга
  • РИА Новости

Как сообщает паблик Mash, мать погибшей Фатимы Жагуповой написала заявление о краже вещей дочери. Женщина обвинила Юлию Ельскую, с которой её дочь вместе выступала за сборную России. Из квартиры Фатимы в Москве пропали костюмы, часы и другие вещи.

Фатима Жагупова утонула в августе на сборах в Крыму. Она спасала подругу, которая купалась в сильный шторм, в результате погибли обе девушки.

Ранее сообщалось, что в Германии обокрали дом баскетболиста «Оклахомы».

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