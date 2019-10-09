СМИ: Погибшую чемпионку России по кикбоксингу обокрала подруга
- РИА Новости
Как сообщает паблик Mash, мать погибшей Фатимы Жагуповой написала заявление о краже вещей дочери. Женщина обвинила Юлию Ельскую, с которой её дочь вместе выступала за сборную России. Из квартиры Фатимы в Москве пропали костюмы, часы и другие вещи.
Фатима Жагупова утонула в августе на сборах в Крыму. Она спасала подругу, которая купалась в сильный шторм, в результате погибли обе девушки.
Ранее сообщалось, что в Германии обокрали дом баскетболиста «Оклахомы».