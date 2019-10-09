Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни

Короткая ссылка
Ребекка Варди, супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди, заявила, что её аккаунт в социальной сети был взломан и злоумышленники передавали данные личной жизни семейства Руни в британскую прессу.
Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни
  • © O.Behrendt/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«На протяжении многих лет различные люди имели доступ к моей учётной записи в Instagram. Только на этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых не знаю. Я не шучу, мне не нужны деньги. Что я выиграю от продажи историй о тебе? Ты мне очень нравилась, Колин. И я очень расстроена, что ты решила это сделать, тем более во время моей беременности. Мне даже противно от того, что приходится сейчас это отрицать», — цитирует Ребекку Варди The Guardian.

Руни обвинила супругу Джейми Варди в том, что та пересылала снимки и истории из закрытого аккаунта Колин в Instagram средствам массовой информации.

Ранее сообщалось, что cупруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить