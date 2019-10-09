Супруга Руни обвинила жену Варди в передаче её личной информации прессе

Колин Руни, супруга бывшего форварда сборной Англии Уэйна Руни, обвинила жену нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекку в передаче её личной информации прессе.

«В течение нескольких лет тот, кому я доверяла, следил за мной в моём личном аккаунте в Instagram, постоянно информируя газету The Sun о моих личных публикациях и сториз. Им было предоставлено много информации обо мне, моих друзьях и семье. И всё это без моего разрешения или ведома. Чтобы попытаться доказать это... я запретила всем пользователям, кроме одного, просматривать мои сториз в Instagram. За последние пять месяцев я публиковала серию ложных сториз, чтобы узнать, попадут ли они в The Sun. И вы знаете, газета их опубликовала! Я сохранила и сделала скриншоты всех сториз, которые чётко показывают, что их видел только один человек. Аккаунт Ребекки Варди», — написала Руни в Twitter.

В настоящее время Уэйн Руни выступает в США за «Ди-Си Юнайтед», в то время как Варди играет в Английской премьер-лиге за «Лестер».

Ранее Руни выразил мнение, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в сезоне-2019/20.