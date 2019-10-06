Руни считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в сезоне-2019/20

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Уэйн Руни считает, что в настоящее время «Ливерпуль» выглядит сильнее всех соперников по внутреннему первенству.

«На мой взгляд, «Ливерпуль» сейчас выглядит сильнее всех. У «Манчестер Сити» фантастическая команда, но я думаю, что «Ливерпуль» добавил по сравнению с прошлым сезоном, в то время как «Сити» остался на том же отличном уровне. Потому я думаю, что чемпионство выиграет «Ливерпуль», — заявил Руни в интервью IFL TV.

В настоящее время мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что ван Бастен назвал «нытиками» футболистов МЮ.