Ван Бастен назвал «нытиками» футболистов МЮ

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Бывший голландский футболист, трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед» за жалобы на искусственное поле, на котором они сыграли в матче второго тура Лиги Европы с АЗ.
Ван Бастен назвал «нытиками» футболистов МЮ
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«А чего такого добился «Манчестер Юнайтед»? Они занимают десятое место в английской Премьер-лиге, играя в футбол, о котором не хочется говорить. Они говорят, что не должны играть на искусственном поле? Хватит говорить об этих избалованных парнях. Это футболисты, которым платят очень много денег. От них ожидают того, что они будут вести себя как профессионалы. Они не должны ныть насчёт игры на искусственном поле. Если вы позволяете им ныть, значит, вы просто создаёте шумиху», — приводит слова ван Бастена The Mirror.

Матч «Манчестер Юнайтед» — АЗ (0:0) состоялся на стадионе «Де Гролш Весте» в связи с ремонтными работами на домашней арене голландского клуба.

Ранее сообщалось, что вратарь МЮ де Хеа ведёт переговоры о покупке клуба второго испанского дивизиона.

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