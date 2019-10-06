Источник: вратарь МЮ де Хеа ведёт переговоры о покупке клуба второго испанского дивизиона

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может приобрести клуб испанской Сегунды «Эльче».
Источник: вратарь МЮ де Хеа ведёт переговоры о покупке клуба второго испанского дивизиона
  • © Pablo Morano/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, футболист «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может приобрести клуб второго испанского дивизиона «Эльче». Вратарь является обладателем сезонного абонемента на матчи команды. Отец де Хеа родился в Эльче, а сам футболист провёл в нём часть своего детства.

По информации источника, потенциальная сделка оценивается в €18 млн.

Ранее сообщалось, что дом футболиста «Атлетико» Партея дважды за неделю подвергся попытке ограбления.

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