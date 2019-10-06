Источник: вратарь МЮ де Хеа ведёт переговоры о покупке клуба второго испанского дивизиона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может приобрести клуб испанской Сегунды «Эльче».

Как сообщает Sport.es, футболист «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может приобрести клуб второго испанского дивизиона «Эльче». Вратарь является обладателем сезонного абонемента на матчи команды. Отец де Хеа родился в Эльче, а сам футболист провёл в нём часть своего детства.

По информации источника, потенциальная сделка оценивается в €18 млн.

Ранее сообщалось, что дом футболиста «Атлетико» Партея дважды за неделю подвергся попытке ограбления.