Боксёр Ковалёв рассказал, как относится к своему успеху

Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв заявил, что иногда сам удивляется развитию своей профессиональной карьеры.

«У меня нет такого, что «ой, я единственный» или что добился большего, чем другие. Просто иногда я сам удивляюсь своим успехам, но всегда вспоминаю: я об этом мечтал. Это подтверждение того, что всё сбывается. Потому мечтать я вам рекомендую. И даже заставляю», — цитирует Ковалёва Hot Hit New York.

Ближайшие поединок российский боксёр проведёт против бывшего обладателя четырёх поясов в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса. Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес.