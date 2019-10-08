Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес
- AFP
«Рад за Ковалёва. Вживую посмотрю его поединок с Канело. Надеюсь, в следующем бою смогу встретиться с победителем этой встречи. В их поединке всё зависит от Ковалёва, от того, насколько хорошо он будет готов. Альварес — великий боксёр, но у каждого из них хорошие шансы на победу», — цитирует Бивола The Ring.
Свой следующий поединок россиянин проведёт против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.
Ранее Альварес пообещал нокаутировать Головкина в случае третьего боя.