Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол хотел бы провести объединительный бой с победителем поединка между чемпионом по версии Всемирной боксёрской организации Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес
  • AFP

«Рад за Ковалёва. Вживую посмотрю его поединок с Канело. Надеюсь, в следующем бою смогу встретиться с победителем этой встречи. В их поединке всё зависит от Ковалёва, от того, насколько хорошо он будет готов. Альварес — великий боксёр, но у каждого из них хорошие шансы на победу», — цитирует Бивола The Ring

Свой следующий поединок россиянин проведёт против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

Ранее Альварес пообещал нокаутировать Головкина в случае третьего боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить