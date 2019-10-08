Бивол выразил желание встретиться с победителем поединка Ковалёв — Альварес

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол хотел бы провести объединительный бой с победителем поединка между чемпионом по версии Всемирной боксёрской организации Сергеем Ковалёвым и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Рад за Ковалёва. Вживую посмотрю его поединок с Канело. Надеюсь, в следующем бою смогу встретиться с победителем этой встречи. В их поединке всё зависит от Ковалёва, от того, насколько хорошо он будет готов. Альварес — великий боксёр, но у каждого из них хорошие шансы на победу», — цитирует Бивола The Ring.

Свой следующий поединок россиянин проведёт против представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

Ранее Альварес пообещал нокаутировать Головкина в случае третьего боя.