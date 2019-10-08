Альварес пообещал нокаутировать Головкина в случае третьего боя

Мексиканский боксёр Сауль Альварес поделился мнением относительно исхода возможного третьего поединка между ним и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

«Меня все хотят победить. Чего Головкин сумел добиться после нашего боя? Ничего. Я же иду в более тяжёлую весовую категорию для боя с тем, кто не возвращается на ринг после поражения. Головкин больше не является для меня вызовом. Он имел 24 раунда, чтобы победить меня. Что произойдёт в третьем бою? Я снова его побью, даже нокаутирую. Единственный интерес для меня в третьем бое с Головкиным — деньги. Если хотите этот поединок — предложите мне определённую сумму. Но мне нужны другие вызовы», — цитирует Альвареса BoxingScene.

В первом бою между мексиканцем и Головкиным была зафиксирована ничья. В повторном бою победу одержал Альварес. Следующим соперником мексиканского боксёра станет россиянин Сергей Ковалёв.

Ранее Ковалёв назвал будущего соперника олигархом.