Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он когда-либо играл.

«Перед чемпионатом мира 2010 года мы играли со сборной Испании. Эта команда меня действительно удивила», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Также аргентинский форвард отметил матчи с английскими командами.

«Клубы АПЛ всегда славились физической мощью и силой, матчи против них всегда являются особенными. Что касается лучшей обороны, которой я противостоял, то мы много раз играли с сильными соперниками», — добавил аргентинец.

Ранее Месси заявил, что уход Роналду сказался на «Реале».