Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление
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«Перед чемпионатом мира 2010 года мы играли со сборной Испании. Эта команда меня действительно удивила», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Также аргентинский форвард отметил матчи с английскими командами.
«Клубы АПЛ всегда славились физической мощью и силой, матчи против них всегда являются особенными. Что касается лучшей обороны, которой я противостоял, то мы много раз играли с сильными соперниками», — добавил аргентинец.
Ранее Месси заявил, что уход Роналду сказался на «Реале».