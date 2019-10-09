Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление

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Нападающий и капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он когда-либо играл.
Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Перед чемпионатом мира 2010 года мы играли со сборной Испании. Эта команда меня действительно удивила», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Также аргентинский форвард отметил матчи с английскими командами.

«Клубы АПЛ всегда славились физической мощью и силой, матчи против них всегда являются особенными. Что касается лучшей обороны, которой я противостоял, то мы много раз играли с сильными соперниками», — добавил аргентинец.

Ранее Месси заявил, что уход Роналду сказался на «Реале».

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