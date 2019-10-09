Месси считает, что уход Роналду сказался на «Реале»
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«Мне хотелось, чтобы он остался в «Реале». Он привносил что-то особенное в наше соперничество и матчи между «Барселоной» и «Реалом», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Он отметил, что уход португальца сказался на «Реале».
«Реал» будет бороться за трофеи до конца сезона, ведь в их составе собраны очень хорошие игроки. Но было ожидаемо, что уход Криштиану скажется на клубе», — добавил аргентинский форвард.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Летом прошлого года португальский нападающий перешёл в «Ювентус» за €117 млн.
Ранее Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны».