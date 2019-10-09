Месси считает, что уход Роналду сказался на «Реале»

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду в матчах с мадридским «Реалом».
Месси считает, что уход Роналду сказался на «Реале»
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Мне хотелось, чтобы он остался в «Реале». Он привносил что-то особенное в наше соперничество и матчи между «Барселоной» и «Реалом», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Он отметил, что уход португальца сказался на «Реале».

«Реал» будет бороться за трофеи до конца сезона, ведь в их составе собраны очень хорошие игроки. Но было ожидаемо, что уход Криштиану скажется на клубе», — добавил аргентинский форвард.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Летом прошлого года португальский нападающий перешёл в «Ювентус» за €117 млн.

Ранее Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить