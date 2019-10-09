Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.

«В 2013—2014 годах из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть «Барсу», а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Он отметил, что никогда не получал от других клубов официального предложения о переходе.

«Все знали о моём намерении остаться здесь», — добавил 32-летний аргентинец, являющийся воспитанником «Барселоны».

Месси дебютировал в основном составе команды в 2003 году. С тех пор он провёл 692 матча, забив 604 мяча и отдав 244 голевые передачи, и завоевал множество как клубных так и индивидуальных наград.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым футболистом в XXI веке, забившим в 16 сезонах Примеры подряд.