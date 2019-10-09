Пике заявил, что у него аллергия на форму «Реала»
- © Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
«Я никогда не надевал форму «Реала», даже когда менялся футболками после матча. У меня на неё аллергия», — приводит слова Пике Marca.
32-летний испанец, являющийся воспитанником академии «Барселоны», но дебютировавший на взрослом уровне в составе английского «Манчестер Юнайтед», в общей сложности провёл за каталонский клуб 508 матчей в которых записал в свой актив 46 голов.
Ранее сообщалось, что голландский защитник Маттейс де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после диалога с Пике.