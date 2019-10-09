Пике заявил, что у него аллергия на форму «Реала»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос, надевал ли он когда либо футболку самого принципиального соперника его клуба — мадридского «Реала».
Пике заявил, что у него аллергия на форму «Реала»
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Я никогда не надевал форму «Реала», даже когда менялся футболками после матча. У меня на неё аллергия», — приводит слова Пике Marca.

32-летний испанец, являющийся воспитанником академии «Барселоны», но дебютировавший на взрослом уровне в составе английского «Манчестер Юнайтед», в общей сложности провёл за каталонский клуб 508 матчей в которых записал в свой актив 46 голов.

Ранее сообщалось, что голландский защитник Маттейс де Лигт отказался от перехода в «Барселону» после диалога с Пике.

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