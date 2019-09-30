СМИ: Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после диалога с Пике
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Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo, перед принятием окончательного решения о своём будущем 20-летний голландец отправился на отдых на Багамские острова. В одном отеле с де Лигтом находился защитник «Барселоны» Жерар Пике. По информации источника, между футболистами состоялся не очень дружелюбный диалог, после чего Маттейс решил выбрать «Ювентус».
Трансфер де Лигта обошёлся «Ювентусу» в €85,5 млн. Также на воспитанника «Аякса» претендовали «Барселона» и ПСЖ.
Ранее футболист «Локомотива» рассказал о дружбе с Роналду.