СМИ: Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после диалога с Пике

Голландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт принял решение отказать «Барселоне» и перейти в итальянский клуб после разговора с игроком каталонцев Жераром Пике.

Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo, перед принятием окончательного решения о своём будущем 20-летний голландец отправился на отдых на Багамские острова. В одном отеле с де Лигтом находился защитник «Барселоны» Жерар Пике. По информации источника, между футболистами состоялся не очень дружелюбный диалог, после чего Маттейс решил выбрать «Ювентус».

Трансфер де Лигта обошёлся «Ювентусу» в €85,5 млн. Также на воспитанника «Аякса» претендовали «Барселона» и ПСЖ.

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