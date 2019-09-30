Футболист «Локомотива» рассказал о дружбе с Роналду

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоао Мариу рассказал об отношениях с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Да, у меня очень близкие отношения с Роналду, мы друзья. Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Последний раз мы пересекались в Серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду — это такой человек, что каждый момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет в Москву, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и постараемся обыграть!» — цитирует португальца пресс-служба клуба.

«Локомотив» Мариу и «Ювентус» Роналду играют в группе D Лиги чемпионов. Впервые в этом сезоне команды встретятся 22 октября в Турине.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в Серии А.