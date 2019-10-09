Глава РУСАДА признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о своей реакции на выявление Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Глава РУСАДА признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории
  • РИА Новости

«Когда я увидел документы WADA, то был просто в шоке. Там есть заключение экспертов, где говорится: «Изменения в базе проводились намеренно». Причём не когда-то там давно, а в конце 2018 года и даже в начале 2019-го. То есть непосредственно перед передачей данных», — приводит слова Гануса «Советский спорт».

Он напомнил, что именно в тот период российская сторона сорвала первоначально оговорённый с WADA срок передачи этих данных (до 31 декабря 2018 года).

«Задержку нам простили, всё произошло уже в январе. А базу за это время, выходит, подчистили. Неужели люди, которые это делали, не понимали, что их раскроют?!» — добавил глава РУСАДА.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели, начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Ганус заявил, что санкции WADA могут быть «предельно строгими».

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