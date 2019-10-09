Российские волейболисты потерпели третье поражение на КМ в Японии

Короткая ссылка
Мужская сборная России проиграла национальной команде Польши в матче шестого тура Кубка мира по волейболу в Японии.
Российские волейболисты потерпели третье поражение на КМ в Японии
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22) в пользу польской сборной.

По итогам шести матчей сборная России с тремя победами и тремя поражениями занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

В следующем матче соперником российской команды станет сборная Японии. Матч состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что волейболистки сборной России обратятся к ВФВ с просьбой оставить итальянского специалиста Серджио Бузато на посту главного тренера команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить