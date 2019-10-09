Российские волейболисты потерпели третье поражение на КМ в Японии

Мужская сборная России проиграла национальной команде Польши в матче шестого тура Кубка мира по волейболу в Японии.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22) в пользу польской сборной.

По итогам шести матчей сборная России с тремя победами и тремя поражениями занимает пятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

В следующем матче соперником российской команды станет сборная Японии. Матч состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что волейболистки сборной России обратятся к ВФВ с просьбой оставить итальянского специалиста Серджио Бузато на посту главного тренера команды.