Волейболистки сборной России обратятся к ВФВ с просьбой оставить Бузато

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Волейболистки сборной России обратятся к Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой оставить итальянского специалиста Серджио Бузато на посту главного тренера команды.
Волейболистки сборной России обратятся к ВФВ с просьбой оставить Бузато
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Об этом заявила диагональная сборной России Наталия Гончарова.

«Смена тренера была неожиданной, но все увидели положительную динамику и в игре, и в настроении. Нам понравилось работать с Бузато. Мы решили обратиться к президенту ВФВ и менеджеру, чтобы сохранить Серджио и поехать с ним на Олимпиаду», — говорится в заявлений спортсменки.

Бузато возглавил команду 10 сентября, после того как в отставку ушёл Вадим Панков. 53-летний итальянец вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера.

Ранее сообщалось, что в ВФВ положительно оценили выступление российских волейболисток на Кубке мира.

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