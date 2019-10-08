Волейболистки сборной России обратятся к ВФВ с просьбой оставить Бузато

Волейболистки сборной России обратятся к Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) с просьбой оставить итальянского специалиста Серджио Бузато на посту главного тренера команды.

Об этом заявила диагональная сборной России Наталия Гончарова.

«Смена тренера была неожиданной, но все увидели положительную динамику и в игре, и в настроении. Нам понравилось работать с Бузато. Мы решили обратиться к президенту ВФВ и менеджеру, чтобы сохранить Серджио и поехать с ним на Олимпиаду», — говорится в заявлений спортсменки.

Бузато возглавил команду 10 сентября, после того как в отставку ушёл Вадим Панков. 53-летний итальянец вошёл в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера.

Ранее сообщалось, что в ВФВ положительно оценили выступление российских волейболисток на Кубке мира.