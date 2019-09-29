В ВФВ положительно оценили выступление российских волейболисток на КМ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко прокомментировал завоевание женской сборной России бронзовых наград на Кубке мира 2019 года в Японии.

«Конечно, хотелось бы закончить турнир победой, но всё равно хочу поблагодарить девушек, они подарили такую игру, самоотверженно выступили на этом длинном и сложном турнире, заслуженно завоевали медали», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

Он отметил, что россиянки показали волю в сложных матчах, таких как с Бразилией и Сербией.

«Наша команда не рассыпалась и не сломалась. Я оцениваю этот турнир только положительно, очень хорошее выступление, несмотря на тяжёлый график, переезды и количество игр», — добавил функционер.

Женская сборная России впервые в своей истории стала бронзовым призёром Кубка мира по волейболу. По итогам 11 матчей подопечные Серджио Бузато набрали 23 очка, одержав восемь побед и потерпев три поражения.

Ранее сообщалось, что Бузато доволен игрой сборной России в матче КМ по волейболу с Бразилией.