Женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу

Женская сборная России по волейболу заняла третье место по итогам прошедшего в Японии Кубка мира 2019 года.

В заключительном матче турнира подопечные Серджио Бузато потерпели поражение от национальной команды Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

Таким образом, сборная России с восемью победами и тремя поражениями набрала 23 очка и стала бронзовым призёром соревнований. Золото завоевала сборная Китая (29 очков). Второй стала команда США (28 очков).

Это первая бронза для российской сборной за всю историю выступлений на Кубке мира. В 1999 году российские волейболистки завоевали серебро.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную Кении в матче КМ.