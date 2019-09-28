Российские волейболистки победили сборную Кении в матче КМ
Женская сборная России по волейболу победила команду Кении в матче Кубка мира, который проходит в Японии.
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Встреча, которая проходила в Осаке, завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).
Следующим соперником сборной России на Кубке мира в Японии станет команда Бразилии.
Ранее сообщалось, что женская сборная России проиграла США на КМ по волейболу.
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