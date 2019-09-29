Бузато доволен игрой сборной России в матче КМ по волейболу с Бразилией

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Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Бразилии в заключительном матче на Кубке мира 2019 года в Японии.
Бузато доволен игрой сборной России в матче КМ по волейболу с Бразилией
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сегодня у меня сложилось хорошее впечатление о моей команде, потому что мы играли против одной из лучших сборных мира и одной из лучших школ в мире. Мы чувствуем, что, когда идёт длинный турнир, команда Бразилии всегда выигрывает, и это результат напряжённой работы. Всегда приятно играть против сборной Бразилии», — приводит слова Бузато пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Сборная России проиграла Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

Ранее сообщалось, что женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу.

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