Бузато доволен игрой сборной России в матче КМ по волейболу с Бразилией

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Бразилии в заключительном матче на Кубке мира 2019 года в Японии.

«Сегодня у меня сложилось хорошее впечатление о моей команде, потому что мы играли против одной из лучших сборных мира и одной из лучших школ в мире. Мы чувствуем, что, когда идёт длинный турнир, команда Бразилии всегда выигрывает, и это результат напряжённой работы. Всегда приятно играть против сборной Бразилии», — приводит слова Бузато пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Сборная России проиграла Бразилии со счётом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

Ранее сообщалось, что женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу.