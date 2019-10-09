Месси заявил, что у него нет никаких проблем с Гризманном

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Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своём отношении к новичку команды, французскому форварду Антуану Гризманну.
Месси заявил, что у него нет никаких проблем с Гризманном
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Это ложь, что я не хотел видеть Гризманна здесь. Я говорил о нём в прошлом году, когда он мог перейти в «Барсу». Я помню заявления, которые я делал. У меня никогда не было проблем с его окружением и с ним», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Он отметил, что понимает, насколько нелегко игрокам адаптироваться после перехода в «Барселону».

«До этого он играл в другой футбол, но мы не сомневаемся, что он сможет интегрироваться, потому что это очень качественный и умный футболист», — добавил 32-летний аргентинец.

Гризманн летом перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико». По информации СМИ, у него напряжённые отношения с Месси, из-за чего, по некоторой информации, его даже могут продать в другой клуб.

Ранее Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»

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