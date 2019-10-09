Двукратная чемпионка ОИ по спортивной гимнастике Хоркина сообщила о своей беременности

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Титулованная российская гимнастка Светлана Хоркина сообщила о своей беременности.
Двукратная чемпионка ОИ по спортивной гимнастике Хоркина сообщила о своей беременности
  • РИА Новости

Об этом 40-летняя спортсменка, ныне занимающая должность первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба армии рассказала, отвечая на вопрос, намерена ли она посетить международный форум «Россия — спортивная держава».

«У меня есть много вопросов, касающихся спорта и ведомственных организаций, таких как ЦСКА, которые хотелось бы обсудить с Владимиром Путиным. Но на данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя», — приводят слова Хоркиной «Известия».

Она также не стала раскрывать пол будущего ребёнка, заявив, что это «тайна».

Российская гимнастка завершила спортивную карьеру в 2004 году. В её активе, помимо двух золотых олимпийских наград, девять побед на чемпионатах мира, и 13 — на первенствах Европы.

Ранее сообщалось, что Симона Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на ЧМ по спортивной гимнастике.

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