РУСАДА не участвовало в подготовке объяснений для WADA по вопросу данных московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не принимало участия в подготовке объяснений для Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, организация не участвовала в подготовке ответа на вопросы WADA, поскольку не имеет никакого отношения к московской антидопинговой лаборатории.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее стало известно, что Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории.