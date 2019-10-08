РУСАДА не участвовало в подготовке объяснений для WADA по вопросу данных московской лаборатории
- РИА Новости
По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, организация не участвовала в подготовке ответа на вопросы WADA, поскольку не имеет никакого отношения к московской антидопинговой лаборатории.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее стало известно, что Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории.