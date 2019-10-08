Стало известно, сколько вопросов WADA направило Минспорту по данным московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков сообщил, сколько вопросов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) адресовало ведомству по поводу ситуации с выявлением несоответствия данных московской лаборатории.
Стало известно, сколько вопросов WADA направило Минспорту по данным московской лаборатории
  • Reuters

«В своём письме WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчёта по расследованию», — приводит слова Колобкова ТАСС.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее стало известно, что Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории.

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