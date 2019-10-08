В матче МХЛ произошла массовая драка, игроки суммарно набрали 258 минут штрафа
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Инцидент произошёл в концовке встречи, когда новосибирская команда, проигрывая со счётом 1:2, сняла вратаря и при помощи подножек не позволила «Алтаю» поразить свои пустые ворота.
Возникший между игроками конфликт перерос в массовую драку, за которую хоккеисты в сумме набрали 258 минут штрафного времени.
В итоге встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Алтая».
Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» расторг контракт с экс-игроком НХЛ Райкелом.