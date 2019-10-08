В матче МХЛ произошла массовая драка, игроки суммарно набрали 258 минут штрафа

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между усть-каменогорским «Алтаем» и новосибирским клубом «Сибирские снайперы» произошла массовая драка.
В матче МХЛ произошла массовая драка, игроки суммарно набрали 258 минут штрафа
  • Pixabay

Инцидент произошёл в концовке встречи, когда новосибирская команда, проигрывая со счётом 1:2, сняла вратаря и при помощи подножек не позволила «Алтаю» поразить свои пустые ворота.

Возникший между игроками конфликт перерос в массовую драку, за которую хоккеисты в сумме набрали 258 минут штрафного времени.

В итоге встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Алтая».

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» расторг контракт с экс-игроком НХЛ Райкелом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить