В матче МХЛ произошла массовая драка, игроки суммарно набрали 258 минут штрафа

В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) между усть-каменогорским «Алтаем» и новосибирским клубом «Сибирские снайперы» произошла массовая драка.

Инцидент произошёл в концовке встречи, когда новосибирская команда, проигрывая со счётом 1:2, сняла вратаря и при помощи подножек не позволила «Алтаю» поразить свои пустые ворота.

Возникший между игроками конфликт перерос в массовую драку, за которую хоккеисты в сумме набрали 258 минут штрафного времени.

В итоге встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Алтая».

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» расторг контракт с экс-игроком НХЛ Райкелом.