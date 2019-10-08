«Нефтехимик» расторг контракт с экс-игроком НХЛ Райкелом

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» и канадский форвард Керби Райкел расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Как сообщает клубная пресс-служба, форвард Керби Райкел расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. В семи матчах регулярного чемпионата КХЛ канадец не сумел набрать ни единого очка.

До перехода в «Нефтехимик» Райкел выступал исключительно в Северной Америке. В прошлом сезоне форвард провёл 57 матчей в Американской хоккейной лиге (АХЛ), набрав 43 очка (20 + 23), также на его счету два матча в Национальной хоккейной лиге за «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что дебютная шайба Бурдасова не помогла СКА избежать поражения в матче со «Спартаком».