Дебютная шайба Бурдасова не помогла СКА избежать поражения в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский СКА.
Дебютная шайба Бурдасова не помогла СКА избежать поражения в матче со «Спартаком»
  • @spartak_hc
  • Twitter

Матч, проходивший в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Спартака» забрасывали Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс. За СКА отличились Антон Бурдасов, который оформил взятие ворот в первом же матче после возвращения в клуб, и Владимир Ткачёв.

СКА уступил в третий раз подряд и теперь имеет семь поражений в 16 поединках. «Спартак» одержал вторую победу подряд. В активе подопечных Олега Знарка семь выигранных матчей из 16.

В параллельной встрече «Витязь» обыграл рижское «Динамо» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить