Дебютная шайба Бурдасова не помогла СКА избежать поражения в матче со «Спартаком»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» обыграл санкт-петербургский СКА.

Матч, проходивший в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершился победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Спартака» забрасывали Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс. За СКА отличились Антон Бурдасов, который оформил взятие ворот в первом же матче после возвращения в клуб, и Владимир Ткачёв.

СКА уступил в третий раз подряд и теперь имеет семь поражений в 16 поединках. «Спартак» одержал вторую победу подряд. В активе подопечных Олега Знарка семь выигранных матчей из 16.

В параллельной встрече «Витязь» обыграл рижское «Динамо» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ.