Колобков рассказал, когда состоится встреча представителей Минспорта и WADA

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, когда состоится встреча представителей ведомства и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу выявления несоответствия данных московской лаборатории.

По словам Колобкова, которые передаёт ТАСС, двухстороннюю встречу планируется провести в 20-х числах октября в швейцарской Лозанне.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее стало известно, что Минспорт предоставил WADA объяснения по поводу данных московской лаборатории.